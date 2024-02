Landesentscheid: Harte Landauer Gangart beeindruckt SHG-Handballer

Beim Landesfinale des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ hat die Jungenmannschaft des Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasiums (SHG) im Wettkampf IV der Jahrgänge 2011 und jünger einen historischen Erfolg knapp verpasst. Erstmals überhaupt ging es in dieser Altersklasse um den Einzug ins Bundesfinale in Berlin. Anstatt der von Heiko Ohl betreuten Diezer Fünft- und Sechstklässler fährt das Eduard-Sprenger-Gymnasium Landau im April in die Bundeshauptstadt. Beim Landesfinale in Diez spielte das SHG in seiner ersten Partie gegen das Gymnasium Hermeskeil. Die Gastgeber profitierten von ihrer spielerischen Überlegenheit und setzten sich nach der verkürzten Spielzeit von zweimal zehn Minuten mit 21:10 durch. Weil Landau gegen Hermeskeil ebenfalls deutlich gewann (20:9), ging es in der abschließenden Begegnung um den ersten Platz. Die zum Teil harte Gangart der Pfälzer, die beim Ohl-Team mehrere Blessuren hinterließ, setzte den Diezern zu. „Sie waren die bessere Mannschaft“, gratulierte Ohl dem Sieger.