Plus Engers/Neustadt

Kritik für Engers trotz klarem 25:14-Erfolg – Neustadt verliert auswärts

Von Tim Hammer

i Die Engerserin Derya Akbulut (am Ball) erhält hier harte Gegenwehr, dennoch durfte sie sich am Ende mit dem TVE über einen klaren Sieg freuen. Foto: Jörg Niebergall

Dritter Sieg im dritten Spiel, so lautet die Bilanz der Handballerinnen des TV Engers in der Oberliga. Derweil gab es für die SF Neustadt eine Niederlage in Mertesdorf-Ruwertal.