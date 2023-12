Plus Sinzig Kopie von Bei Sinzig mangelt es an frischen Kräften und Konstanz – HSG weiß nur phasenweise zu gefallen Zum Hinrundenabschluss in der Handball-Rheinlandliga hat die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler beim HC Koblenz die zehnte Niederlage im elften Spiel kassiert. Bei der 23:28 (10:16)-Pleite verkauften sich die Kombinierten von Rhein und Ahr besonders in Halbzeit zwei aber teurer. Von Lutz Klattenberg

„Es war ein Schritt in die richtige Richtung, besonders nach der hohen Niederlage in Bad Ems“, befand HSG-Spielertrainer Daniel Enke. Seine Sieben hatte in der Koblenzer Beatushalle zeitweise sogar an einem Punktgewinn geschnuppert. Nach zwischenzeitlichem Sieben-Tore-Rückstand schafften Kevin Scholl zum 18:19 (45.) und Patrick Heckenbach zum 22:23 (54.) zweimal den ...