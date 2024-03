Plus Kleinich

Knieverletzung: Caro Hahn fällt bei der HSG Hunsrück bis Saisonende aus – Bodenheim kommt

Von Michael Bongard

i Für Caro Hahn ist die Saison beendet. Foto: Andreas Weber/Verein

Dreimal daheim, zweimal auswärts: Noch fünf Partien stehen in dieser Saison für die HSG Hunsrück in der Handball-Oberliga der Frauen an. Den Anfang macht am Samstag (20 Uhr) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle das Heimspiel gegen den Tabellenzehnten FSG Bodenheim/Gonsenheim/Schott Mainz (14:26 Punkte).