Klute kann fast aus dem Vollen schöpfen: TV Bad Ems erwartet den Tabellenzehnten HSG Römerwall

Auf einen mit Vorsicht zu genießenden Kontrahenten treffen die Rheinlandliga-Handballer des TV Bad Ems am Samstagabend ab 19.30 Uhr, wenn die HSG Römerwall in der Sporthalle auf der Insel Silberau aufkreuzt. Die Kombinierten aus Rheinbrohl und Bad Hönningen sind als aktuell Drittletzter des Verbands-Oberhauses wie drei Viertel der Liga dringend auf Zählbares angewiesen, um am Ende der Saison nicht in die Verbandsliga geschickt zu werden.