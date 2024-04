Plus Kastellaun

Klasse wird umbenannt: Kastellaun spielt bald Regionalliga -HSG nach Kaiserslautern

Englische Woche für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Oberliga: Am Sonntag (18 Uhr) gastiert der Tabellenelfte (24:28 Punkte) beim Drittletzten TuS Kaiserslautern-Dansenberg II (13. Platz/18:36 Punkte), am Dienstag (20 Uhr) steht das Nachholspiel bei Illtal (9.) an, ehe am Samstag (4. Mai) das Heimspiel gegen Nieder-Olm (7.) die englische Woche vor dem letzten Spieltag am 11. Mai in Mülheim-Urmitz abrundet.