Auch wenn es im Handball deutlichere Spielausgänge gibt als jenes 28:24 (15:9), mit dem sich der TV Bad Ems II im Heimspiel der Verbandsliga Ost am Samstagabend gegen den SSV 95 Wissen durchsetzte, so hatten Magnus Eckhardt und Co. den Tabellenvorletzten doch zu jeder Zeit im Griff.