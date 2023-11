Kein Heimsieg: Ein Fitzelchen mehr hätte HSV Sobernheim zur Führung gereicht

Rückkehrer-Qualitäten und ein großer Kampfgeist haben die Handballer des HSV Sobernheim in der Vergangenheit schon des Öfteren ausgezeichnet. Erinnert sei an die spektakuläre Aufholjagd im Derby gegen die HSG Nahe-Glan oder das 31:31 in der Vorwoche beim TV Nieder-Olm II. Dieses Mal erlebten sie allerdings eine Schlussphase, in der vieles gegen sie lief. Und so fiel die Niederlage in der heimischen Dümmler-Halle gegen den TV Bodenheim nach einer umkämpften ersten Hälfte (12:13) mit 22:31 deutlicher aus, als es das Spiel gewesen war.