Plus Kastellaun Kastellaun/Simmern: Die Abstiegszone rückt näher – Sieg bei Friesenheim III wäre wichtig Die HSG Kastellaun/ Simmern hatte in der Handball-Oberliga Mitte Dezember ziemlich sorgenfrei im Tabellenmittelfeld gestanden, doch nach den Heimniederlagen vor Weihnachten gegen Mülheim-Urmitz und zum Jahresauftakt vor sechs Tagen gegen Offenbach geht der Blick des Aufsteigers nun nach unten. Von Michael Bongard

Die Abstiegszone kommt immer näher, ein Auswärtssieg der Kastellaun/Simmerner (11. Platz/14:18 Punkte) am Sonntag (18 Uhr) beim Drittletzten HSG Friesenheim/Hochdorf III (14. Platz/7:27 Punkte) wäre wichtig. Pfalzmeister mit Unterstützung? Pfalzmeister Friesenheim III stieg mit Rheinlandmeister Kastellaun auf, in der Aufstiegsrunde gewannen die Ludwigshafener im Juni klar in Kastellaun – mit reichlich Unterstützung ...