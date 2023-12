Kastellaunerinnen gehen mit neun Siegen in Folge in Hit – Hunsrück II verliert 23:27

Es ist alles angerichtet für das Spitzenspiel in der Handball-Rheinlandliga der Frauen zum Hinrundenausklang am Sonntag (17 Uhr) in Kastellaun: Der Tabellenzweite HSG Kastellaun/Simmern (18:2 Punkte) geht mit neun Siegen in Folge im Rücken in den Kracher gegen den Tabellenführer TV Welling (19:1 Zähler).