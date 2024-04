Plus Simmern

Kastellaun II: Mit Kantersieg zur Rettung – Meister HSG Hunsrück mit gutem „Test“

Von Michael Bongard

Die HSG Kastellaun/ Simmern II spielt auch in der nächsten Saison in der Handball-Rheinlandliga. Auf ein Herzschlagfinale am letzten Spieltag wollte sich die Oberliga-Reserve nicht einlassen und regelte durch den 33:22-Auswärtssieg in Andernach alles selbst.