Derby in der Handball-Rheinlandliga: Aufsteiger HSG Kastellaun/Simmern II begrüßt am Sonntag um 17 Uhr in der Simmerner Halle der Realschule plus den Tabellenführer HSG Hunsrück. Den Irmenach/Gösenrothern fehlt bei vier Punkten Vorsprung auf den Zweiten TuS Daun nicht mehr so viel zum Gewinn der Meisterschaft.