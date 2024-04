Plus Holzheim Kampf um die Teilnahme: Holzheimer A-Jugend nimmt einen neuen Bundesliga-Anlauf Von René Weiss i Moritz Reusch (am Ball) peilt mit dem ältesten Nachwuchs des TuS Holzheim gegen ambitionierte hessische und mainfränkische Vereine die Qualifikation für eine der höchsten Ligen an. Foto: Andreas Hergenhahn Als einer von sieben hessischen Handball-Vereinen hat der TuS Holzheim eine Meldung für die neu geschaffene 2. A-Jugend-Bundesliga abgegeben. Hier werden in der Saison 2024/25 erstmals 20 Vereine miteinander konkurrieren. Aus der „großen“, 40 Teams umfassenden A-Jugend-Bundesliga qualifizieren sich vier Mannschaften direkt für die neue Spielklasse. Der Rest muss sich sein Ticket neu erarbeiten und steigt nach und nach in die vier Qualifikationsrunden ein. Lesezeit: 1 Minute

Unabhängig von der Anzahl ihrer Bundesliga-Teilnehmer in der laufenden Runde steht jedem Landesverband ein Platz in der bundesweiten Qualifikation zu, die am 19. Mai beginnt. Im Vorfeld wird auf Verbandsebene diese Mannschaft ausgespielt. Holzheim trifft in der ersten Runde auf den Bezirksrivalen TSG Münster um den früheren Holzheimer Finn Öhlschläger ...