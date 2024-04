Plus Kaisersesch

Kaisersescher Handball-Rückkehrer feiern den Abschluss daheim mit Höhepunkt

„Alle haben wieder Bock auf Handball und Kaisersesch“, sagte Abteilungsleiter Erik Schwarz vor Saisonbeginn und zur Rückkehr des TuS Kaisersesch auf der Bühne. Bezirksliga lautete diese und in der steht am Samstag um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TuS Weibern II zum Abschluss noch einmal ein Höhepunkt an. Es ist das Duell des Zweiten gegen den Dritten.