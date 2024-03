Plus Kirn/Meisenheim

Junge Teams im Duell: Tempo wird forciert

Für die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan geht es in der Rheinhessenliga Schlag auf Schlag. Nach zwei Spielen binnen drei Tagen in der vorigen Woche stehen bis zur Abschlusspartie am 20. April sechs Begegnungen an, fünf davon in fremden Hallen.