Plus Melsungen/Koblenz Jubel nach Platz zwei im Quali-Turnier: Koblenzer B-Jugend feiert Einzug in die Handball-Bundesliga Von René Weiss i Die Koblenzer B-Jugend ist an ihrem Ziel angekommen. Der knappe Sieg gegen die HSG Hanau war gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Bundesliga. Foto: HC Koblenz/Lars List Es ist eine Premiere im deutschen Nachwuchs-Handball und gleichzeitig auch für die Ballwerfer in Koblenz: Im ersten Jahr der neu geschaffenen B-Jugend-Bundesliga wird der HC Koblenz als Vertreter aus dem Handballverband Rheinland an den Start gehen. Lesezeit: 2 Minuten

Der Koblenzer Nachwuchs und nicht weniger als sechs deutsche U 21-Weltmeister des vergangenen Jahres haben schon jetzt eine Gemeinsamkeit. Genauso wie ein gewisser Nils Lichtlein, inzwischen bekanntermaßen in der deutschen A-Nationalmannschaft angekommen, haben nun auch Adrian Maric, Paul List und Co. in Nordhessen die Melsunger Stadtsporthalle nach anständigem Jubel verlassen. Fast ...