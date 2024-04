Plus Kleinich

In Mainz-Bretzenheim: Letztes Auswärtsspiel für die HSG Hunsrück wird eine Frage der Kraft

Von Michael Bongard

Die Saison in der Handball-Oberliga der Frauen neigt sich dem Ende entgegen. Noch zwei Spieltage stehen an, für den Tabellenvierten HSG Hunsrück geht es am Samstag (19.30 Uhr) in seinem letzten Auswärtsspiel zum Achten TSG Mainz-Bretzenheim II.