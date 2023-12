Drei Spiele haben die Saarlandliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld in dieser Spielzeit verloren, alle drei gegen Teams, die Coach Martin Rozycki am Ende der Saison in der Tabelle vor seinem Team sieht. Am Sonntagabend (17 Uhr) geht es zu Hause gegen die HSG Merzig/Hilbringen und damit erneut gegen eine Equipe, die voraussichtlich vor der HSG einlaufen wird.