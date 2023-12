Noch zwei Partien haben die Rheinlandliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe in diesem Jahr vor der Brust. Zunächst geht es am heutigen Samstag (19.30 Uhr) ins Derby gegen die HSG Hunsrück II, in der kommenden Woche kommt es zu einem Aufeinandertreffen mit der HSG Mertesdorf.