Im Nachholspiel gegen Neustadt: DJK Betzdorf will die Tabellenspitze attackieren

Ursprünglich hätte das Heimspiel der DJK Betzdorf in der Handball-Landesliga gegen die SF Neustadt der Ausklang des alten Jahres sein sollen, stattdessen aber stellt jenes Duell an diesem Freitag (20 Uhr, Molzberghalle) den sportlichen Auftakt ins neue Jahr dar. Während die restlichen Teams der Liga noch pausieren, will die Mannschaft von Marco Cassens das Nachholspiel nutzen, um den Rückstand zur Tabellenspitze auf zwei Zähler zu verkürzen.