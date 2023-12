Es ist Mai 2012: Der TuS Holzheim gastiert im Dotzheimer Schelmengraben und braucht am letzten Spieltag der Saison 2011/12 einen Sieg, um den Klassenverbleib in der Handball-Oberliga Hessen zu schaffen. Die Ardecker gewinnen mit 31:25 und sichern sich ein weiteres Jahr Zugehörigkeit zum hessischen Oberhaus. Die Liga, in die die Rot-Schwarzen zurückkehren können, wenn sie ihre bisherigen Leistungen und Ergebnisse bis zum Saisonende konservieren.