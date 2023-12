Plus Offenbach HVV verabschiedet sich mit Sieg in die Pause: Vallendar gewinnt in Offenbach Zehnter Sieg im 15. Spiel: Der HV Vallendar geht mit einem weiteren Erfolgserlebnis und dem vierten Tabellenplatz in die vierwöchige Weihnachtspause der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Beim TV Offenbach setzte sich die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach mit 30:26 (17:13) durch und fügte damit den Pfälzern vor über 300 Zuschauern die erst zweite Heimniederlage zu. Von Lutz Klattenberg

Der HVV hatte sich ersatzgeschwächt auf den Weg gemacht. Krankheitsbedingt mussten Cedric Busse und Leon Krechel passen. Waldgenbach standen so noch neun Feldspieler zur Verfügung, was den Trainer zur einer veränderten Taktik bewog. Der HVV spielte mit einer ungewohnten 3:3-Abwehr. Die Gastgeber zeigten sich davon merklich überrascht. Torben Waldgenbach per ...