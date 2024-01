Koblenz

HV Vallendar besiegt HC Koblenz und steht im Final Four

Keine Überraschung hat es im Pokal-Viertelfinale des Handballverbandes Rheinland gegeben. Rheinlandligist HC Koblenz (in der Mitte Lucas Schendera) unterlag im Lokalduell Oberligist HV Vallendar klar mit 24:37 (10:20). Die Vallendarer qualifizierten sich damit für das Final Four, welches am Osterwochenende ausgetragen wird.