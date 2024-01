Im HVR-Pokal des Handballverbandes Rheinland würde sich das Final Four an Ostern bei den Männern und bei den Frauen zum ersten Mal überhaupt jeweils zur Hälfte aus Mannschaften aus der Region zusammensetzen, wenn Männer-Oberligist HSG Kastellaun/Simmern am Freitag um 19 Uhr die Pflichtaufgabe beim Rheinlandligisten Turnerschaft Bendorf erfüllt.