HSV Sobernheim: Umkämpfte Spiele kommen Lang gelegen

Von Tina Paare

Wer einen Selbstläufer oder gar ein Schaulaufen des Meisters erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Gegen das Schlusslicht, die FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott Mainz II, standen sich die Handballerinnen des HSV Sobernheim stellenweise selbst im Weg. Trotz der holprigen Phasen endete das vorletzte Rheinhessenliga-Heimspiel – wie so viele Partien in dieser Saison – mit einem klaren Sieg. Mit neun Toren Vorsprung fiel der 37:28 (19:17)-Erfolg zwar nicht so deutlich aus wie das Hinspiel, aber der HSV bewahrt seine makellose Bilanz und hat bewiesen, dass er sich nicht aus dem Konzept bringen lässt, wenn es mal nicht so gut läuft.