HSV Sobernheim ist diesmal der krasse Underdog: Der designierte Meister TG Osthofen kommt Tino Stumps macht sich keine Illusionen, was am Samstag, 18 Uhr, auf seine Mannschaft zukommt. „Wir sind der krasse Underdog", sagt der Trainer des HSV Sobernheim vor dem Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TG Osthofen. Von Gert Adolphi

Die Gäste sind der amtierende Meister, scheiterten zwar in der Aufstiegsrunde, wollen das Versäumte aber in dieser Saison nachholen. Obwohl der Kader der TGO schon vorher sehr breit war, hat sich die Mannschaft in der kurzen Winterpause noch mit einem Linkshänder, der aus der dritten Liga kommt, verstärkt. Ob der ...