Plus Bad Sobernheim

HSV Sobernheim im Abstiegskampf: Kleine Fehler sind in der Summe zu viel

Von Tina Paare

Es ist wie verhext. Gute Spiele haben die Handballer des HSV Sobernheim in der Dümmler-Halle schon einige abgeliefert. Doch mehr als ein Remis gegen den HC Gonsenheim und den sensationellen Punktgewinn gegen die TG Osthofen sprangen bislang nicht heraus. Gegen die SG Saulheim II wurde es wieder nichts mit dem ersten Heimsieg in dieser Rheinhessenliga-Saison. Obwohl der HSV lange Zeit die Zügel in der Hand hielt, musste er sich mit 32:35 (19:20) geschlagen geben.