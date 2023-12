Nachdem die Handballer des HSV Sobernheim mit der 24:29-Niederlage in Nierstein einen Befreiungsschlag im Kampf um den Verbleib in der Rheinhessenliga verpasst haben, stehen sie am Sonntag, 16 Uhr, beim HSC Ingelheim unter Druck. „Ich erwarte, dass die Mannschaft anders auftritt“, sagt Tino Stumps. „Das war ein Rückfall in ganz alte Zeiten.“