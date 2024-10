Plus Bad Sobernheim

HSV Sobernheim: Beide Torfrauen fehlen im Training

i Auf dem Weg zum Tor: HSV-Rückraumspielerin Saskia Zentellini (grünes Trikot) sieht sich gleich zwei Abwehrspielerinnen gegenüber. Am Sonntag gilt es, Lücken im Abwehrblock des Gegners zu finden. Foto: Michael Ottenbreit

Nur gut mitspielen reicht den Handballerinnen des HSV Sobernheim nicht, im Regionalliga-Heimspiel am Sonntag, 18 Uhr, gegen die HSG Saarbrücken wollen sie den Bock umstoßen. „Es ist Zeit, die ersten Punkte einzufahren“, sagt HSV-Trainer Andreas Bollenbach. „Zu Hause wollen wir zeigen, was wir können, und uns für das belohnen, was wir schon in den ersten Spielen geleistet haben.“