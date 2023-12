Zum Jahresabschluss hat es die HSG Westerwald in der Handball-Verbandsliga Ost noch mal krachen lassen. Die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg, Bad Marienberg und vom TuS Ahrbach setzten sich in eigener Halle mit 40:25 (23:13) gegen die HSG Horchheim/Lahnstein durch. Die Handballer von Rhein und Lahn hatten bei ihrem Gastspiel in Westerburg einen dünnen Kader zu beklagen – ein Schicksal, welches die HSG Westerwald in einigen Spielen zuvor ereilt hatte.