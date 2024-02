In der Handball-Rheinlandliga stehen für die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler drei Heimspiele in Folge auf dem Programm. Die können aufgrund eines Wasserschadens aber nicht wie üblich in der Remagener Rheinhalle ausgetragen werden. Die HSG zieht für diese Partien um in die Bad Hönninger Sprudelhalle. Am Samstag (19 Uhr) ist dort dann der TV Welling zu Gast.