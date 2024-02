HSG Sinzig steht nach Wasserschaden in der Rheinhalle im Regen – Erschwerte Bedingungen für Tabellenletzten

In der Handball-Rheinlandliga ist die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler gezwungen zu punkten, wenn sie den letzten Tabellenplatz noch einmal abgeben will. Der Rückstand des Aufsteigers auf gleich vier punktgleiche Mannschaften beträgt derzeit sechs Zähler. In den nächsten vier Partien trifft die HSG auf drei dieser Teams. Zunächst geht's am Sonntag (17 Uhr) aber zur HSG Kastellaun-Simmern II, die mit elf Punkten auch zu den Teams zählt, die noch um den Klassenverbleib kämpfen.