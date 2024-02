Plus Sinzig HSG Sinzig fehlt zum Sieg nur eine Sekunde – Ausgleich aus 15 Metern kassiert Im ersten Heimspiel in Bad Hönningen, wohin Handball-Rheinlandligist HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler derzeit wegen Wasserschadens in der heimischen Rheinhalle ausweichen muss, hat es für die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Enke gegen den TV Welling zum ersten Unentschieden der Saison gereicht. Beim 36:36 (18:17) fehlten den Kombinierten von Rhein und Ahr nur eine Sekunde und ein wenig Glück zum dritten Saisonerfolg. Von Lutz Klattenberg

„Wir hatten die besseren Karten in der Schlussphase“, haderte Enke. Etwas mehr als drei Minuten vor Spielende brachte Kevin Scholl die HSG mit 34:32 in Führung, die Entscheidung war greifbar. Auf der Gegenseite brachte Wellings Spielertrainer Lukas Hürter die Gäste aber per Doppelschlag zurück. Die HSG schaffte zwei weitere Führungen. 19 ...