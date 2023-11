HSG Sinzig fährt zu Kellerduell mit einer ganz speziellen Note – Vorletzter spielt beim Letzten

In der Handball-Rheinlandliga kommt es am Samstag (19 Uhr) in Rheinbrohl zum Derby zwischen der HSG Römerwall und der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler. Nicht nur der Tabellenstand – die beiden Teams zieren nach sechs Spieltagen das Tabellenende des Verbandsoberhauses – dürfte dabei für Emotionen und Spannung sorgen.