Plus Remagen

HSG Sinzig beginnt mit Remis gegen Bendorf II

Von Lutz Klattenberg

i HSG Sinzig beginnt mit Remis gegen Bendorf II Foto: Vollrath

Die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler ist mit einem 22:22 (11:11)-Unentschieden in die Saison der Handball-Verbandsliga Ost gestartet. Die Partie in der Remagener Rheinhalle gegen die Turnerschaft Bendorf II war insgesamt von schwächerem Niveau und die Punkteteilung am Ende leistungsgerecht.