HSG Römerwall stresst Bitburg nach der Pause: Trotz Niederlage gibt's auch Positives

Können sich die Handballer der HSG Römerwall in der Rheinlandliga 2023/2024 noch vor dem Abstieg retten? Diese Frage schwebte bereits vor dem drittletzten Heimspiel der Kombinierten aus Rheinbrohl und Bad Hönningen über dem Team von Trainer Tim Binnes. Trotz der 22:26 (8:12)-Niederlage in der Sporthalle der Römerwallschule in Rheinbrohl vom Samstagabend gegen den TV Bitburg gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich die HSG in der Tabelle noch vom vorletzten Tabellenplatz nach oben arbeiten wird.