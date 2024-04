Plus Rheinbrohl/Bad Hönningen HSG Römerwall: Nur ein Sieg gegen Welling hält Hoffnung auf Klassenverbleib am Leben Von Tim Hammer Die Handballer der HSG Römerwall haben nur noch theoretisch die Chance, den Abstieg aus der Rheinlandliga zu verhindern. Nach der knappen 28:30 (15:15)-Auswärtsniederlage bei der Reserve der HSG Kastellaun-Simmern vom vergangenen Spieltag helfen nur noch zwei Siege aus den letzten beiden Spielen, um zumindest rechnerisch die Chance zu wahren, in der höchsten Spielklasse des Handballverband Rheinland (HVR) zu bleiben. Lesezeit: 1 Minute

In 20 Spielen gelangen der HSG in dieser Saison nur sechs Siege, die 14 übrigen Spiele wurden allesamt verloren. Dass gegen den TV Welling, der an diesem Samstag als Tabellenneunter in Rheinbrohl antritt (Anwurf: 19 Uhr), der siebte Saisonerfolg für die HSG verbucht werden kann, ist zumindest anhand der Tabellensituation ...