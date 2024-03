Plus Rheinbrohl/Bad Hönningen

HSG Römerwall ist gegen Tabellenführer HSG Hunsrück krasser Außenseiter: Binnes scherzt über Spielausgang

Von Tim Hammer , Michael Bongard

An diesem Samstag (Anwurf: 19 Uhr) empfängt die HSG Römerwall den aktuellen Tabellenführer der Handball-Rheinlandliga HSG Hunsrück in der Römerwallhalle in Rheinbrohl.