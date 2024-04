Westerburg

HSG „ohne Sechs“ nach Mendig: Westerwälder Verbandsligist ist beim schnellen Wiedersehen arg dezimiert

Am vorletzten Spieltag der Handball-Verbandsliga Ost kommt es für die HSG Westerwald zu einem schnellen Wiedersehen mit dem Team von GW Mendig. Vor zwei Wochen noch konnten Westerwälder Vereinten in eigener Halle einen deutlichen 42:28-Sieg gegen den Aufsteiger verbuchen, jetzt müssen sie in Mendig ran (Samstag, 17.30 Uhr).