HSG Obere Nahe trifft zweimal auf den TV Engers: Abmeldung des Frauenteams definitiv kein Thema

Von Sina Ternis

i Zusammenhalten muss das Team der HSG Obere Nahe, um am Wochenende wenigstens eines der beiden Spiele gegen den TV Engers erfolgreich zu gestalten. Foto: Joachim Hähn

Ein kurioser Doppelspieltag wartet auf die Rheinlandliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe. Für sie geht es nämlich binnen weniger als 24 Stunden zweimal gegen den TV Engers. Zunächst am heutigen Samstag (15 Uhr) in der heimischen Stadenhalle, dann am Sonntag (12 Uhr) in Engers.