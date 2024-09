Plus Idar-Oberstein

HSG Obere Nahe: Kollektiv soll's richten

Von Sina Ternis

Schon nach der Klatsche in Mertesdorf in der Vorwoche hatte Jonathan Schäfer, Coach der Bezirksoberliga-Handballer der HSG Obere Nahe, angekündigt, dass er im Heimspiel am Samstag (17.45 Uhr) in der Tiefensteiner Stadenhalle gegen die DJK/MJC Trier II einen Sieg anpeilt.