Wie schon bei der 21:26-Niederlage in Bodenheim bekommen es die Handballer der HSG Nahe-Glan am heutigen Freitag, 20 Uhr, im Rheinhessenliga-Heimspiel in Meisenheim gegen die SF Budenheim II mit einem Gegner zu tun, der eine offensive 4-2- oder 3-3-Deckung praktiziert.