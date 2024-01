Nach ganz oben wird die HSG Nahe-Glan in der Rheinhessenliga nicht mehr vorstoßen, doch ein, zwei Plätze kann der derzeitige Fünfte noch gutmachen. Die Voraussetzungen dafür wollen die Handballer aus Kirn und Meisenheim am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, im Heimspiel gegen den HC Gonsenheim schaffen, denn mit einem Sieg würden sie bis auf einen Punkt an ihre viertplatzierten Gäste heranrücken.