Plus Kirn/Meisenheim HSG Nahe-Glan mit Plan zum Spitzenreiter: Trainer Domaschenko verrät aber nicht viel Für die HSG Nahe-Glan ist die Partie am Sonntag um 18 Uhr bei der TG Osthofen eine veritable Herausforderung, denn die Gastgeber haben als Tabellenführer der Handball-Rheinhessenliga ihre bisherigen Gegner durchweg dominiert und klar bezwungen.

„Die Osthofener sind klarer Favorit auf die Meisterschaft“, sagt HSG-Trainer Igor Domaschenko und fügt an: „Seit sieben, acht Jahren versuchen sie aufzusteigen, sind aber in der Qualifikationsrunde gescheitert.“ Er sieht auch seine Mannschaft als Außenseiter, glaubt aber trotzdem an eine Chance. Die TGO hat einen starken und breiten Kader, einen ...