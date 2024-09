Plus Meisenheim

HSG Nahe-Glan: Gegner ist den Coaches völlig unbekannt

Nach der 29:30-Auftaktniederlage im Derby beim HSV Sobernheim wollen die Handballer der HSG Nahe-Glan den Oberliga-Heimstart positiv gestalten. Zu Gast in der Sporthalle des Meisenheimer Paul-Schneider-Gymnasiums ist am Samstag, 20 Uhr, in der HSG Worms ein Absteiger, der noch deutlich schlechter in die Runde gekommen ist und zu Hause gegen die TSG Mainz-Bretzenheim hoch mit 29:40 verloren hat.