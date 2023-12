Zuversichtlich geht Pero Kolovrat in das Heimspiel am heutigen Samstag, 17.30 Uhr, gegen den TV Nieder-Olm. „Wenn wir unser Spiel beibehalten, mache ich mir keine Sorgen“, sagt der Trainer der Rheinhessenliga-Handballerinnen der HSG Nahe-Glan. Er fügt an: „Was die Mädchen bieten, ist richtig gut.“ Gespielt wird am Samstag in der Sporthalle des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim.