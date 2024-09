Plus Meisenheim

HSG Nahe-Glan: Coach Christmann setzt auf laute Fans

Den selbst ernannten Titelfavoriten, die TG Osthofen, der am Sonntag schon Lokalkonkurrent HSV Sobernheim mit einer 17:36-Packung nach Hause geschickt hat, empfangen die Oberliga-Handballer der HSG Nahe-Glan am Samstag, 20 Uhr, in der Sporthalle des Meisenheimer Paul-Schneider-Gymnasiums.