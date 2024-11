Bei ihrem letzten Auftritt vor zwei Wochen hatte die HSG Hunsrück (in Schwarz, vorn Jule Kappes, hinten Hanna Litzenburger) beim 37:18 gegen Schlusslicht Bassenheim leichtes Spiel. Auch am Sonntag (17 Uhr) ist die HSG in Kleinich gegen den Drittletzten Sobernheim klar favorisiert. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter