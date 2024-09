Plus Dansenberg

HSG Kastellaun/Simmern verliert in der Nähe des Betzenbergs: In Dansenberg ist mehr drin

Von Michal Bongard

Bis zehn Minuten vor Schluss ist das Duell zwischen Drittliga-Absteiger TuS Kaiserslautern-Dansenberg und der HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga ein Vergleich auf Augenhöhe gewesen. Kastellaun schnupperte am Punktgewinn, aber am Ende setzten sich die Dansenberger mit 35:30 (17:18) durch.