HSG Kastellaun/Simmern und HSG Hunsrück II: Frauen zum Auftakt mit Heimniederlagen

Emma Müller (rotes Trikot) setzt sich hier gegen die Abwehr des TV Welling durch, ein Treffer war ihr aber auch in dieser Szene nicht vergönnt. Müllers HSG Kastellaun/Simmern verlor am ersten Spieltag unglücklich durch ein Siebenmeter-Gegentor in allerletzter Sekunde mit 21:22 gegen den amtierenden Meister TV Welling. Foto: B&P Schmitt